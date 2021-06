Il successore di CentOS è pronto per il download

Rocky Linux 8.4 è compatibile al 100% con Red Hat Enterprise Linux.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-06-2021] Commenti

Ha rispettato le previsioni Rocky Linux, la distribuzione creata dopo che Red Hat ha deciso di trasformare la storica CentOS in una versione Stream, ossia non ancora davvero stabile.

Rocky Linux nasce dalla volontà dello sviluppatore originale di CentOS e deriva dagli stessi sorgenti di Red Hat Enterprise Linux, con la quale quindi è completamente compatibile: si tratta di un dettaglio molto importante per quelle realtà aziendali che utilizzano software (proprietari o no) scritti appositamente per le caratteristiche di RHEL.

Il primo rilascio di Rocky Linux porta il numero di versione 8.4, ossia lo stesso della versione di RHEL sulla quale è basata; è disponibile sotto forma di immagine ISO per le architetture x86_64 e ARM64 e anche come container per Docker, oltre a essere utilizzabile nei servizi di cloud computing Amazon AWS e Google Cloud Platform.

L'unica funzionalità che davvero manca a Rocky Linux è il supporto al Secure Boot, per ottenere il quale è necessario sottoporre il sistema operativo a un lungo processo di certificazione, che ancora non è concluso, anche se la Rocky Enterprise Software Foundation, che gestisce la distribuzione, afferma che dovrebbe esserlo a breve.

In una prossima versione Rocky Linux diventerà quindi "completa" supportando anche il Secure Boot; nel frattempo, è già possibile provarla.