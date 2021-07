Amazon si prepara ad accettare i Bitcoin

Nel 2022 lancerà una propria criptovaluta.

Le voci hanno iniziato a circolare dopo l'apparizione di un annuncio: Amazon era in cerca di un Digital Currency and Blockchain Product Lead. «Che se ne fa Amazon» - hanno iniziato a chiedersi tutti - «di un esperto della tecnologia alla base di Bitcoin e fratelli?».

La risposta è stata immediata, anche senza conferme ufficiali: «Amazon si prepara ad accettare i pagamenti in Bitcoin!».

E, sebbene al quartier generale di Seattle tutto taccia, l'ipotesi con l'andar del tempo è diventata sempre più sostanziosa, fino a che le prime fonti interne l'hanno confermata, allargandone anche la portata.

Secondo City AM, infatti, che cita una dipendente di Amazon, il gigante del commercio elettronico inizierà ad accettare i pagamenti in criptovalute già entro la fine dell'anno: la prima a poter essere utilizzata sarà Bitcoin, ma poi il ventaglio si allargherà a comprendere «Ethereum, Cardano e Bitcoin Cash» fino a raggiungere «ottodelle criptovalute più note».

A quanto pare, la mossa è tutt'altro che improvvisa. Amazon sta lavorando al progetto sin dal 2019 e l'impulso arriverebbe direttamente da Jeff Bezos, fondatore, presidente e fino a non molto tempo fa CEO dell'azienda, il quale vorrebbe fare delle criptovalute «una parte fondamentale del meccanismo che farà funzionare Amazon in futuro».

La strategia, inoltre, non si ferma qui. Quando i pagamenti in criptovalute saranno diventati parte della normalità, Amazon lancerà un proprio "gettone", un token con il quale non solo sarà possibile pagare, ma anche ricevere ricompense.

«C'è un altro colpo di scena che permetterà di far girare la ruota ancor più in favore di Amazon» svela la fonte interna, parlando di un progetto che si avvererà «dopo un anno di esperienza usando le criptovalute come metodo di pagamento per l'acquisto di beni».

Nel 2022 Amazon lancerà il proprio token facendone il perno di «un'infrastruttura multilivello con la quale si potrà pagare per acquistare beni e servizi o guadagnare token all'interno di un sistema che premierà la fedeltà [degli utenti]».

«Per adesso non si sa molto altro» - ammette la dipendente anonima - «ma possiamo star certi che il piano Bitcoin sarà sorvegliato attentamente mentre saranno esplorate le possibilità di lanciare una criptovaluta propria di Amazon».