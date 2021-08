L'erogatore di sapone che ti dice per quanto tempo lavarti le mani

Lo Smart Soap Dispenser di Amazon incorpora un conto alla rovescia di 20 secondi.

In un mondo in cui sembra che tutto debba essere smart non poteva mancare uno Smart Soap Dispenser, ossia un erogatore di sapone "intelligente".

Nel caso specifico, "intelligente" significa che è stato realizzato per lavorare in tandem con un assistente vocale e che, poiché il produttore è Amazon, tale assistente è Alexa.

Funziona a batteria (si ricarica tramite una presa micro USB), ha un'autonomia di 3 mesi, supporta la connettività Wi-Fi 802.11n (probabilmente un erogatore non abbisogna di standard più recenti) e dispone di ben 10 Led che, dopo l'erogazione del sapone, si spengono in sequenza uno dopo l'altro in un lasso di tempo di 20 secondi.

L'utilità di questa funzione? Consentire all'utente di calcolare facilmente il tempo minimo consigliato dall'americano CDC per un lavaggio accurato delle mani, ossia per l'appunto 20 secondi.

Il serbatoio interno dello Smart Soap Dispenser ospita fino a 12 once di sapone, ossia circa 350 millilitri, e la quantità di detergente erogata è regolata automaticamente in base alla distanza delle mani dall'ugello: una maggiore distanza comporta un quantitativo minore di sapone.

I fan dei gadget di Amazon possono accoppiare il Dispenser con un dispositivo Echo e impostare una routine Alexa cosicché, per esempio, durante ogni lavaggio venga raccontata una barzelletta o sia riprodotta una canzone adatta.

Potendo vantare tutta questa "intelligenza", lo Smart Soap Dispenser non può essere economico: è infatti in vendita negli USA a 54,99 dollari (circa 46 euro); al momento non è dato sapere se e quando arriverà in Europa.