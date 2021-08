Asus, un aggiornamento del Bios per poter installare Windows 11

L'update consente di attivare il supporto a TPM 2.0 senza destreggiarsi tra i menu.

L'annuncio di Windows 11 ha sorpreso molti non soltanto perché, nelle parole di Microsoft, Windows 10 sarebbe dovuta essere l'ultima versione di Windows, ma anche per via dei requisiti necessari a installare il nuovo sistema operativo.

Windows 11 richiede infatti, tra le altre cose, il supporto a TPM 2.0 (Trusted Platform Module): ciò ha colto alla sprovvista diversi utenti i quali o non sanno se il modulo sia presente nel proprio PC (alle volte è presente non come componente a sé ma nel firmware della scheda madre) o non hanno idea di come attivarlo.

Per cercare di facilitare la vita agli utenti (e magari evitare future accuse da parte di quanti non riescono ad abilitare il TPM) Asus ha deciso di rilasciare un aggiornamento del Bios per tutta una serie di schede madri da lei prodotte, tramite il quale il TPM presente nel firmware viene attivato.

La pagina dedicata del sito di Asus spiega come lo stesso effetto si possa ottenere "manualmente" aprendo l'utilità di configurazione UEFI BIOS e seguendo alcune semplici istruzioni, ma l'aggiornamento è pensato per quanti non se la sentono di aggirarsi tra le schermate di una parte del PC generalmente così poco considerata dall'utente comune.

Se quindi il vostro PC è dotato di una scheda madre Asus tra quelle indicata nella pagina citata e volete attivare il TPM senza troppa fatica in vista di Windows 11 potete semplicemente scaricare la versione del Bios corrispondente al vostro modello e avviare l'installazione.

Come per ogni aggiornamento del Bios, naturalmente, l'operazione deve essere completata senza errori e interruzioni: se l'installazione del nuovo Bios viene bloccata - di proposito o magari perché viene a mancare la corrente - il rischio molto concreto è di trasformare il PC fino a un attimo prima perfettamente funzionante in un costoso fermaporte.