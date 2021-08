Windows 11, disponibile la prima ISO ufficiale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-08-2021] Commenti

L'autunno non è più così lontano e pertanto non deve sorprendere che lo sviluppo di Windows 11, che proprio in autunno farà il debutto, proceda a ritmo serrato.

Che il completamento della nuova versione del sistema operativo sia vicino è ora testimoniato dal fatto che Microsoft ha rilasciato la prima immagine ISO ufficiale di Windows 11, che può essere usata sia per aggiornare un sistema precedente che per operare un'installazione "pulita".

Il download può essere fatto dalla pagina dedicata del sito di Microsoft, ma è bene ricordare che per potervi accedere occorre essere iscritti al programma Windows Insider: come dovrebbe essere ovvio, infatti, si tratta ancora di una versione di sviluppo (e la cui validità verosimilmente è limitata nel tempo) e non di una versione definitiva, pronta per l'utenza generale.

Una volta ottenuto l'accesso tramite l'iscrizione a Windows Insider si può scegliere l'edizione di Windows 11 da scaricare: quella "base" include le versioni Home, Pro, Education e Home Single Language; poi vi sono l'edizione Enterprise e la Home China.

Completata la scelta si ottiene un link per il download, valido per 24 ore: il file "pesa" circa 5 Gbyte e può essere adoperato per un'installazione in un ambiente virtuale ma può anche essere messo su una chiavetta USB per l'installazione su un PC.