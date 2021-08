In silenzio, Microsoft rilascia Windows Server 2022

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-08-2021] Commenti

Non è certo tipica di Microsoft la scelta far passare sotto silenzio il rilascio di una nuova versione dei suoi sistemi operativi, generalmente annunciati con grandi fanfare, ma forse per l'ambito aziendale una maggiore sobrietà è parsa adatta.

Il gigante di Redmond ha infatti reso disponibile quasi in sordina Windows Server 2022, versione che va a sostituire la precedente Windows Server 2019 (la quale peraltro gode di supporto esteso fino al 2029) e che, come quella, è basata sul core di Windows 10.

Disponibile in versione Standard, Datacenter e Datacenter: Azure Edition, si può scaricare sotto forma di immagine ISO dalla piattaforma Azure e dal Product Evaluation Center ed è accessibile anche dal Volume Licensing Service Center.

Windows Server 2022 è una versione LTSC del sistema operativo di Microsoft per i server: la sigla sta per Long Term Servicing Channel e comporta un cambio nella distribuzione degli aggiornamenti rispetto al modello attuale.

Per Windows Server 2016 e Windows Server 2019, come per la controparte desktop, vengono rilasciati degli aggiornamenti semestrali piuttosto corposi (secondo il modello noto come Semi-Annual Channel Updates) oltre alle patch periodiche. Windows Server 2022, invece, godrà di supporto principale per cinque anni più altri cinque anni di supporto esteso e non sottostarà più alla politica degli update ogni sei mesi, ricevendo soltanto le patch periodiche.

Peraltro, questa sarà la politica che Microsoft intende seguire d'ora in poi per la serie Windows Server: l'azienda conta di rilasciare una nuova edizione ogni due o tre anni, e ognuna sarà una versione LTSC.

Windows Server 2022 porta naturalmente con sé alcune novità come il supporto a HTTPS e TLS 1.3 abilitato per default, una migliore gestione delle macchine virtuali tramite il Windows Admin Center, la cifratura AES 256 per le condivisioni SMB e una più profonda integrazione con Azure tramite Azure Arc.