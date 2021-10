Windows 11 rallenta i processori AMD fino al 15%

Il calo di prestazioni è sensibile, soprattutto nei videogame.

Quando ha presentato Windows 11, Microsoft ha affermato esplicitamente che questa nuova incarnazione del suo sistema operativo sarebbe stata l'ideale per i giocatori.

Ciò sarà anche vero, ma non per chi possiede un PC con processore AMD.

AMD stessa ha infatti pubblicato un documento in cui ammette che le sue CPU in combinazione con Windows 11 presentano una calo di prestazioni pari ad almeno il 3-5%, ma che può arrivare fino al 15% con certi videogiochi, rispetto alla combinazione CPU AMD + Windows 10.

Ciò è dovuto a un incremento della latenza (pari a circa tre volte rispetto a un PC dotato della generazione precedente di Windows) nella fruizione della cache di terzo livello.

La causa di questo comportamento non è chiara, ma l'azienda sta lavorando per scoprirla in collaborazione con Microsoft, confidando di poter rilasciare presto (entro la fine del mese) un aggiornamento software che riporti le prestazioni per lo meno in linea con quelle ottenibili con Windows 10.

AMD ha poi rilevato un ulteriore problema nella scelta dei core da parte di Windows: il sistema operativo non sceglie sempre correttamente il core preferito (come sarebbe indicato nelle impostazioni UEFI), causando quindi un ulteriore calo delle prestazioni.

Questo comportamento pare verificarsi particolarmente nei sistemi dotati di CPU con un numero di core pari a 8 o superiore.

Sebbene anche in questo caso la speranza sia di rilasciare un aggiornamento che ponga fine al problema entro la fine del mese, il problema più serio - per ammissione di AMD stessa - è quello relativo alla gestione della cache L3, che quindi ha al momento la priorità.