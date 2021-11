AMD, ecco la patch definitiva per Windows 11

I guai con le prestazioni dovrebbero ormai essere soltanto un ricordo.

La collaborazione tra Microsoft e AMD ha dato i suoi frutti: sono pronte le patch per i due problemi di compatibilità tra Windows 11 e le CPU prodotte da AMD, che si traducevano in grossi cali di prestazioni.

Il primo intervento in merito, operato da Microsoft, non aveva avuto l'effetto sperato; anzi, non aveva fatto altro che peggiorare i problemi.

Ora, però, le correzioni sono frutto della collaborazione diretta con AMD e consistono in un nuovo driver per il chipset, grazie al quale la scelta del "core preferito" per l'esecuzione di certe applicazioni ora avviene correttamente, e in una correzione che riporta alla normale efficienza la gestione della cache di terzo livello.

Le patch sono distribuite tramite Windows Update, ma per il momento non vengono installate automaticamente: chi avesse riscontrato problemi di prestazioni con Windows 11 dovrà quindi andarle a cercare, per poi installarle, tra gli aggiornamenti opzionali.

L'installazione automatica avverrà invece il prossimo mese insieme alle altre correzioni del Patch Tuesday di novembre.