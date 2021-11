Winamp si prepara a tornare... per la terza volta

L'apertura del programma di beta testing sembra preludere a un imminente rilancio.

C'è stato un tempo in cui Winamp era il re dei lettori musicali per PC: tutti lo conoscevano, tutti lo usavano, tutti si dilettavano nel provare o nel creare skin sempre più creative.

Dopo aver raggiunto la bellezza di 57 milioni di utenti nel 2005 Winamp, anche a causa di scelte sbagliate nello sviluppo e forse anche dall'intromissione di AOL, che l'aveva acquisito nel 1999, finì i propri giorni in disgrazia fino a scomparire praticamente dalle scene nel 2013.

Non fu però dimenticato da quanti l'avevano apprezzato. Una prima possibilità di resurrezione sembrò palesarsi nel 2016 grazie agli sforzi di Radionomy, che nel 2014 aveva acquistato tutti i diritti sul programma. La promessa non si avverò ma due anni dopo Radionomy sembrò davvero sul punto di rilanciare Winamp in versione rinnovata. Anche in quel caso, però, i fatti non seguirono gli annunci.

A quanto pare, ora i tempi sono maturi per un nuovo rilancio. Il sito ufficiale ha acquisito una nuova veste grafica, comprensiva di un nuovo logo, e ha lanciato un programma di beta testing che dovrebbe iniziare a breve e al quale ci si può iscrivere per testare sul campo la prossima versione del player.

Quale sia la versione usata per i test, quali differenze abbia rispetto all'ultima versione nota (la 5.8), quali bug siano stati finalmente corretti e, soprattutto, se sia davvero la volta buona per il ritorno di Winamp al momento non è possibile dire.

Quel che si sa è che Jeremy Scheppers, capo dello sviluppo di Winamp e intervistato da BleepingComputer, ha dichiarato che tutti gli sviluppatori sono «entusiasti per il rilancio» ormai vicino. Agli utenti e ai nostalgici non resta che restare in attesa di buone notizie.