Microsoft cede: cambiare il browser predefinito in Windows 11 ora si può

Torna l'opzione per sostituire facilmente Edge con l'alternativa preferita. Ecco come fare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-12-2021]

Sebbene non abbia ancora raggiunto una diffusione importante, Windows 11 qualche tempo fa è riuscito a suscitare un bel po' di proteste a causa del contorto sistema che gli utenti devono seguire sin dal lancio per poter cambiare il browser predefinito.

Già convincere Windows 10 a sostituire Edge con qualsiasi alternativa non è propriamente un'operazione immediata, ma Windows 11 ha aumentato i passaggi che bisogna affrontare per obbligare il sistema operativo a seguire le preferenze dell'utente anziché quelle di Microsoft.

A quanto pare, le proteste sono servite. L'ultima versione di sviluppo di Windows 11 (la build 22509.1000) presenta nuovamente la possibilità di impostare un browser predefinito semplicemente con un clic.

In questo modo il browser preferito dall'utente può essere indicato come applicazione predefinita per tutti i file che generalmente sono associati con un browser (dagli .html ai .pdf), operazione che prima della recente build occorreva eseguire a mano per ogni tipo di file.

L'opzione relativa si trova in Impostazioni -> Applicazioni -> Applicazioni predefinite; aprendo le impostazioni di ogni singola applicazione è possibile indicarla come predefinita per un dato ruolo.

Al momento, però, ciò è possibile soltanto per i browser - Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi e compagnia possono tutti essere scelti come browser predefinito, poiché il comando relativo è presente nella loro pagina delle impostazioni in Windows 11 - ma non per le altre applicazioni.

Non esiste infatti un'impostazione analoga, per esempio, per i lettori musicali e i lettori video, o i client di posta elettronica. Si spera che Microsoft decida presto di porre rimedio a questa mancanza.