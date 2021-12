WhatsApp, messaggi a scadenza in tutte le nuove chat

I messaggi scompaiono dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

Da circa un anno, WhatsApp consente di inviare i cosiddetti messaggi effimeri, che si cancellano automaticamente sette giorni dopo il loro invio.

Fino a oggi, tale opzione - che naturalmente non riguarda i messaggi già inviati - andava attivata manualmente per ogni conversazione: pertanto, molti utenti che pure vorrebbero adoperarla semplicemente tuttora si dimenticano di abilitarla.

Con l'ultimo aggiornamento, WhatsApp ha deciso di inserire la possibilità di rendere i messaggi effimeri come impostazione predefinita per tutte le nuove conversazioni: da quel momento, per ogni nuova chat i messaggi saranno quindi visibili soltanto per l'intervallo di tempo impostato.

Tale intervallo peraltro non è più limitato a sette giorni, poiché ora sono disponibile altre due opzioni: 24 ore, e 90 giorni.

«Solo perché non possiamo parlare con qualcuno di persona, non significa che la privacy delle nostre conversazioni debba essere compromessa» sostiene WhatsApp. «Siamo convinti che i messaggi effimeri e la crittografia end-to-end siano funzionalità che fanno la differenza in questo senso, oltre a rendere le interazioni a distanza sempre più simili a quelle di persona».

Per attivare i messaggi effimeri di default occorre aprire menu Impostazioni, quindi scegliere Privacy e Timer predefinito messaggi. Ulteriori informazioni si trovano nella pagina di supporto del sito di WhatsApp.