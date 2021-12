LastPass manda gli utenti nel panico per errore

Le email che lasciavano pensare a una violazione dei server aziendali e a un furto di dati sono state inviate per sbaglio.

Nelle ultime ore molti utenti di LastPass, il popolare gestore di password, hanno ricevuto delle email decisamente allarmanti: affermavano infatti che la Master Password associata all'account era stata usata senza autorizzazione.

Subito s'è ipotizzato che a seguito di un attacco i server dell'azienda fossero stati compromessi e le credenziali degli utenti rubate, o che qualcosa di analogo fosse successo. Invece, LastPass spiega ora che s'è trattato soltanto di un equivoco generato dalle "normali" attività dei bot informatici che quotidianamente vanno in cerca di account da violare in tutta la Rete.

La situazione, in sostanza, non è grave come sembrava all'inizio perché nessun hacker ha avuto accesso ai sistemi di LastPass, le cui indagini hanno portato a scoprire che alla base di tutto c'era «la piuttosto comune attività di qualche bot», che ha «cercato di accedere agli account utente usando indirizzi email e password ottenuti da violazioni di servizi di terze parti».

LastPass, insomma, non è stata compromessa e, a quanto è dato sapere, tutti gli account degli utenti sono tuttora al sicuro. L'azienda ha però affermato che, per essere assolutamente certa di non aver trascurato alcun dettaglio, continuerà ad approfondire la questione.

Per quanto riguarda le email allarmanti inviate agli utenti, infine, LastPass spiega che «gli avvisi di sicurezza si sono attivati per errore» e, per evitare che ciò accada di nuovo, è già intervenuta per alterare i parametri che determinano l'invio di detti messaggi: un'altra ondata di panico, insomma, non dovrebbe essere possibile.

Peraltro, LastPass ha colto l'occasione per ricordare che la Master Password non è conservata sui server dell'azienda: pertanto, se essa venisse davvero trafugata a causa di un'eventuale leggerezza, l'unico responsabile sarebbe l'utente. Anche per questo motivo, è bene non adoperare la Master Password presso altri servizi.