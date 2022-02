I Pixel 6 di Google arrivano in Italia

Soltanto in pochi esemplari, e con una scelta di opzioni limitata.

Il lancio globale era avvenuto lo scorso ottobre ma ci sono voluti mesi prima che arrivassero anche in Italia; ora però l'attesa è finita e finalmente gli smartphone di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono in vendita anche nel nostro Paese, e in Spagna.

L'annuncio della disponibilità si trova sul blog ufficiale italiano di Google, dove si precisa anche che, «a causa dell'elevata richiesta di dispositivi Pixel 6, associata a problemi della catena di fornitura globale, lanceremo una quantità limitata di dispositivi e ci aspettiamo di venderli rapidamente»: insomma, chi ne vuole uno deve affrettarsi.

Entrambe le versioni dello smartphone - quella base e la Pro - sono in vendita unicamente nella variante con 128 Gbyte di memoria interna, sempre per i problemi di approvvigionamento già citati, e soltanto in nero: la possibilità di ottenere varianti con 256 o 512 Gbyte, oppure un colore a scelta tra bianco, giallo, verde e rosso, semplicemente non è prevista.

Per quanto riguarda le caratteristiche interne, il Pixel 6 e il Pixel 6 Pro utilizzano il processore Google Tensor, che promette di offrire prestazioni superiori dell'80% rispetto a quelle fornite dal Pixel 5; il Pixel 6 monta un display da 6,4 pollici FHD con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, mentre il Pro monta un display da 6,7 pollici LTPO QHD+, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il Pixel 6 dispone poi di una tripla fotocamera posteriore con obiettivo grandangolare da 50 megapixel e obiettivo ultrawide da 12 megapixel, batteria da 4614 mAh con supporto alla ricarica veloce wireless e connettività 5G.

Il Pixel 6 Pro dispone invece di una doppia fotocamera posteriore con obiettivo grandangolare da 50 megapixel, obiettivo ultrawide da 12 megapixel e teleobiettivo da 48 megapixel, fotocamera anteriore da 11,1 megapixel , batteria da 5003 mAh con supporto alla ricarica veloce wireless e connettività 5G.

Sia il Pixel 6 che il Pixel 6 Pro possono essere acquistati direttamente dal Google Store, dove è disponibile l'elenco completo delle caratteristiche e i prezzi partono rispettivamente da 649 euro e 899 euro.