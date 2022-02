Apple conferma: i display dei MacBook Pro si surriscaldano

Quando diventano troppo caldi, la luminosità cala all'improvviso.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-02-2022] Commenti (3)

Una nuova pagina di assistenza apparsa da poco sul sito di Apple conferma ciò che alcuni utenti stavano segnalando da qualche tempo in qua: gli schermi dei MacBook Pro (modello 2021) hanno problemi di surriscaldamento.

La pagina riguarda sia gli schermi mini-Led sia i monitor Pro Display XDR e, in sostanza, spiega che quando lo schermo si scalda oltre una certa soglia la luminosità viene automaticamente limitata; inoltre un'icona a forma di punto esclamativo appare nella barra dei menu per segnalare che qualcosa non va.

Il fenomeno può accadere - secondo quanto afferma Apple stessa - «se la temperatura della stanza è alta e se ci sono in riproduzione da molto tempo contenuti con una luminosità elevata»; Apple non spiega quando si debba considerare «elevata» la luminosità, ma sappiamo che gli ultimi MacBook Pro supportano una luminosità massima di 1600 nit e sono in grado di mantenere a tutto schermo in maniera continuativa una luminosità di 1000 nit per i contenuti HDR e di 500 nit per i contenuti SDR.

Al momento le segnalazioni di questo tipo di problemi non sono molte ma, considerato che tra poco più di un mese comincerà la primavera nell'emisfero settentrionale, viene da pensare che Apple stia mettendo le mani avanti per prepararsi a un aumento delle proteste da parte dei propri utenti.

La pagina fornisce peraltro alcune indicazioni su come far rientrare il problema, anche se è evidente che si tratta soltanto di indicazioni di buon senso e non di vere soluzioni per un fenomeno che resta legato all'hardware.

Il gigante di Cupertino suggerisce infatti vari tentativi che si possono compiere: chiudere le applicazioni che consumano parecchie risorse di sistema, chiudere le finestre che riproducono contenuti HDR, abbassare la temperatura della stanza, e mettere in Mac in modalità Sleep per una decina di minuti, dandogli così il tempo di raffreddarsi.

Qualora poi le cose non migliorino nonostante la temperatura della stanza sia inferiore ai 77 gradi Fahrenheit (25 gradi Celsius), Apple consiglia di contattare direttamente l'assistenza.