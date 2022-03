Clipchamp è il nuovo Movie Maker per Windows 11

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-03-2022] Commenti (1)

Windows Movie Maker è stata una delle applicazioni per Windows XP, Vista e 7 più amate: semplice e con pochi fronzoli, consentiva a chiunque di ottenere risultati quantomeno accettabili nel montaggio video.

Dal 2017 Movie Maker non è più supportato ma la sua sparizione non è stata accolta troppo bene, anche perché Microsoft non è mai riuscita a fornire un successore che offrisse le stesse caratteristiche di semplicità e immediatezza, consentendo al tempo stesso una certa (seppur limitata) libertà creativa.

Tutto ciò cambierà in una delle prossime versioni di Windows 11: il sistema operativo di Microsoft tornerà infatti a offrire un software di montaggio video che al momento pare promettente e che si chiamerà Clipchamp.

A dire la verità Clipchamp non è né un software completamente nuovo né farina del sacco di Microsoft; il gigante di Redmond l'ha acquisito circa sei mesi fa e l'intento dell'operazione ora è chiaro: fornire agli utenti di Windows un successore di Movie Maker degno di questo nome.

Clipchamp sarà una inbox app, ossia sarà installata automaticamente insieme al sistema operativo e, come molti altri programmi di editing video, offre un'interfaccia costruita intorno al concetto di linea del tempo (timeline).

Clipchamp - afferma Microsoft - «è pensato per rendere la crezione di video veloce, facile, e divertente. È dotato di tutti gli strumenti di base come il taglio ma offre anche caratteristiche più professionali come le transizioni e i testi animati».

Microsoft va d'altra parte molto orgogliosa della timeline, che sostiene essere una caratteristica «normalmente riservata agli utenti professionali perché offre maggior controllo (e maggiore difficoltà) rispetto a quanto un edito di base possa offrire)».

Clipchamp, inoltre, offre l'accesso a una libreria di video, immagini e brani audio royalty-free, che chiunque può quindi adoperare per le proprie creazioni senza doversi preoccupare delle leggi sul copyright.

Il programma gode inoltre di una funzione text-to-speech che si appoggia ai servizi Azure, e dispone anche dell'ormai immancabile, per un prodotto Microsoft, integrazione con OneDrive.

Clipchamp è al momento presente soltanto nella versione di sviluppo di Windows 11 nota come Build 22572. Non è ancora possibile sapere quando entrerà nella versione stabile anche se il fatto che Microsoft ne parli apertamente e con un certo entusiasmo lascia pensare che i tempi non saranno lunghi.