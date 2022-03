Chrome, invece della ricerca per immagine arriva Lens

La vecchia opzione del menu contestuale è stata pensionata in via definitiva.

Se siete utenti di Google Chrome e vi trovate soddisfatti della ricerca per immagini che si attiva dal menu contestuale - tramite la quale trovare immagini simili a quella di partenza (o la medesima in diverse risoluzioni) - non ci sono buone notizie per voi.

Fino a oggi, infatti, quando si incontrava nel web un'immagine interessante, si poteva cliccarvi sopra con il tasto destro del mouse e selezionare dal menu contestuale Cerca questa immagine su Google affinché l'immagine stessa venisse usata come chiave dal motore di ricerca.

Ora ciò non è più possibile. Non perché Google abbia deciso di rimuovere completamente la ricerca per immagine, ma perché ha deciso di sostituirla con quella che ritiene una soluzione migliore: Google Lens.

La vecchia voce è già sparita dal menu contestuale della più recente versione di Chrome per essere sostituita da Cerca immagine con Google Lens, che è sicuramente una funzione interessante ma non è l'esatto equivalente di ciò che c'era prima.

Lens è infatti stato creato non per eseguire una semplice, ma rapida, ricerca in base all'immagine, ma per fornire, ricavandoli dal web, il contesto ed altre informazioni importanti relative all'immagine selezionata.

È pur vero che anche Lens, tra le varie informazioni che offre, include una selezione di immagini simili a quella di partenza, ma detta selezione è limitata e chi volesse ottenere l'elenco completo deve far scorrere i risultati fino al fondo della pagina e poi cliccare sul pulsante Visualizza tutto, che finalmente rimanda a Google Immagini.

Insomma, la bella idea di Google è stata di rendere un po' più complicata un'operazione banale: ora, per ottenere quell'effetto che fino a poco fa richiedeva un solo clic ne servono almeno due (e uno scorrimento con la rotella del mouse).

La vecchia opzione che consentiva la ricerca diretta per immagine, stando a quanto fa sapere Google, è svanita per sempre, e al momento chi ne sente la mancanza può affidarsi a due sole alternative: sperare che un'estensione la riporti in vita, oppure passare a un browser che ancora la offre, come Vivaldi.