Seria falla in 7-Zip, la patch ancora non c'è

In attesa della soluzione ufficiale, vi spieghiamo come mitigare il problema.

La scorsa settimana l'esperto di sicurezza Kağan Çapar ha scoperto nel noto software per la gestione di archivi 7-Zip una falla che su un sistema Windows consente di elevare eseguire comandi con privilegi elevati.

Nel video pubblicato da Çapar stesso, e che riportiamo in fondo all'articolo, si nota come, sfruttando i file di Aiuto di 7-Zip sia possibile eseguire dei comandi: è sufficiente trascinare un file con estensione .7z nella finestra di Aiuto.

Secondo l'esperto, la radice del problema sta in un'errata configurazione della libreria 7z.dll: ci si aspetta quindi che 7-Zip metta presto mano al proprio software e rilasci una versione corretta ma al momento in cui scriviamo non ci sono informazioni in questo senso.

Ciò che gli utenti possono fare per proteggersi in attesa della soluzione ufficiale è cancellare il file 7-zip.chm, presente nella cartella C:\Program Files\7-Zip (per le versioni a 64 bit) o C:\Program Files (x86)\7-Zip (per le versioni a 32 bit): in questo modo non sarà più disponibile l'Aiuto del programma, ma la serietà della falla sarà ridotta.

È possibile che, tentando di cancellare il file indicato, Windows chieda conferma dell'operazione, negando l'accesso al file se la si nega: per procedere, è sufficiente premere il pulsante Continua nella schermata di sistema che appare in questo caso.