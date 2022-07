Il Tribunale di Milano ordina a Cloudflare di censurare tre siti

Non dovranno più essere raggiungibili usando il popolare servizio DNS attivo all'indirizzo 1.1.1.1.

Se usate i servizi DNS di Cloudflare, magari perché tramite essi riuscite a raggiungere certi siti censurati dai DNS usati dai provider Internet, ci sono cattive notizie in arrivo.

Come segnala con orgoglio la FIMI (la Federazione dell'Industria Musicale Italiana), il Tribunale di Milano ha ordinato a Cloudflare di «interrompere la fornitura di servizi agli utenti per l'accesso a tre siti BitTorrent in violazione dei diritti d'autore di cui AGCOM aveva precedentemente ordinato il blocco online».

In altre parole, anche di DNS di Cloudflare devono adeguarsi e bloccare l'accesso ai siti già bloccati dai concorrenti; nella fattispecie, i tre siti da bloccare sono kickasstorrents.to, limetorrents.pro e ilcorsaronero.pro.

Al di là del caso specifico, il precedente costituito da questa decisione si rivela importante perché a questo punto in altre occasioni, e con altri indirizzi web, potrebbe ripetersi il medesimo scenario. Non solo: il medesimo principio potrebbe essere facilmente esteso ai DNS di Google e agli OpenDNS.

Per Enzo Mazza, CEO della FIMI, c'è solo da festeggiare: «Accogliamo con favore la decisione del Tribunale, che rafforzerà ulteriormente il programma di blocco dei siti in corso svolto dall'AGCOM in Italia, aumentando al contempo l'efficacia delle azioni esecutive attuate dai titolari dei diritti per proteggere i loro contenuti online» ha dichiarato.

Al momento in cui scriviamo, Cloudflare non ha ancora agito in conformità alla decisione del Tribunale; ha però 30 giorni di tempo per adeguarsi, trascorsi i quali dovrà pagare una penale per ogni giorno trascorso in cui non avrà implementato i blocchi.

La decisione prevede inoltre che Cloudflare si impegni attivamente anche per bloccare ogni futuro dominio dal quale i tre siti decidano di operare in futuro.