Windows si aggiorna... e perde la voce

Dopo l'update KB5015878 l'audio smette di funzionare. Disinstallare l'aggiornamento non è sufficiente.

Se siete utenti di Windows 10 e avete notato che di recente il vostro computer ha perso la voce, la colpa è dell'ennesimo aggiornamento con problemi, per la precisione il KB5015878.

In molti casi, dopo la sua installazione il comparto audio del sistema operativo smette di funzionare (o funziona in maniera erratica), e la faccenda s'è rivelata tanto seccante che Microsoft ha dovuto affidarsi ancora una volta alla funzionalità nota come Known Issue Rollback, che elimina in automatico l'update.

Il guaio è che, se il problema s'è già verificato, la disinstallazione dell'aggiornamento non ripristina le funzionalità dell'audio, come confermato da Microsoft stessa: è pertanto necessario agire manualmente per tentare di riportare le funzioni alla normalità.

Il gigante di Redmond ha reso note alcune indicazioni che dovrebbero aiutare in questo compito e che, stando alle prime testimonianze, paiono funzionare.

Il primo tentativo da fare consiste nell'affidarsi alla Risoluzione dei Problemi di Windows, che si può trovare eseguendo nel menu Start una ricerca che abbia come parole chiave Risoluzione dei problemi audio: tra i risultati ci sarà la voce Individua e correggi i problemi relativi alla riproduzione di suoni.

Selezionando quella voce si aprirà il wizard che compirà i controlli necessari e, sperabilmente, ripristinerà le funzionalità audio di Windows.

Qualora ancora sussistessero dei problemi, Microsoft consiglia di disabilitare i miglioramenti (enhancement) eventualmente applicati.

Per farlo è necessario cliccare con il tasto destro sull'icona del volume nella barra delle applicazioni e, dal menu contestuale, selezionare Suoni.

Nella finestra che si aprirà occorrerà selezionare la scheda Riproduzione, quindi fare doppio clic sul simbolo degli altoparlanti. Si aprirà la finestra delle Proprietà, che conterrà a sua volta varie schede, tra cui Enhancements: da lì si potrà disabilitare ogni opzione attiva; in particolare a creare problemi pare essere quella indicata come Loudness Equalization.

Una volta compiute queste operazioni, l'audio di Windows dovrebbe tornare a funzionare correttamente.