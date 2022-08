Monkey Island, il nuovo capitolo è pronto a sbarcare

Il lancio avverrà in occasione della Giornata Internazionale “Parla come un pirata”.

Il prossimo 19 settembre sarà un giorno importante per i videogiocatori di vecchia data, e in particolare per quelli che ricordano con affetto le avventure grafiche della LucasArts (oggi, di nuovo, Lucasfilm Games, e proprietà di Disney).

In quella data uscirà infatti Return to Monkey Island, nuovo capitolo della saga ideata da Ron Gilbert nel 1990 e che si presenta come seguito diretto dei primi due capitoli, The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge.

Gilbert stesso aveva già annunciato all'inizio di aprile l'intenzione di lanciare il nuovo titolo, e sulle prime pareva che si trattasse di una sorta di pesce d'aprile; invece, il videogioco esiste davvero e sta per essere pubblicato.

Il 19 settembre non è stato peraltro scelto a caso: è infatti l'International Talk Like a Pirate Day (Giornata Internazionale Parla Come un Pirata), una "festività" nata per gioco nel 1995 e che persino Google di solito onora con un doodle in tema. È insomma la data ideale per il lancio di un gioco a tema piratesco, seppure nello stile decisamente umorismo tipico della saga di Monkey Island.

Lo sviluppo è stato curato da Terrible Toybox, che ha agito in collaborazione con Lucasfilm Games.

Qui sotto, il trailer.