Da LG il frigorifero che si illumina a tempo di musica

MoodUP è stato progettato per rallegrare l'intera cucina.

Non ha ospitato novità veramente eccezionali l'ultima edizione dell'IFA di Berlino, che s'è appena conclusa, ma ha comunque offerto spazio a invenzioni curiose (e della cui effettiva utilità, magari, qualcuno potrebbe dubitare).

Di questa categoria fa senz'altro parte il frigorifero MoodUP di LG, i cui punti di forza non stanno tanto nelle capacità di refrigerazione (che pure sono «avanzate», stando a quanto dichiara sbrigativamente l'azienda) quanto nel proporsi come uno strumento per «risollevare l'umore» di chiunque si trovi a passare per la cucina.

La sua particolarità sta infatti nell'essere ricoperto di pannelli a LED che si possono illuminare, riproducendo diversi colori: 22 per i pannelli posti nella parte superiore e 19 per quelli nella parte inferiore.

Tramite l'immancabile app per smartphone è possibile scegliere i colori che maggiormente si confanno al resto dei mobili, potendo scegliere anche tra alcuni schemi preimpostati, oppure ci si può sbizzarrire scegliendo una combinazione particolarmente creativa.

Poiché però dotare il frigo di pannelli luminosi può non essere sufficiente per rallegrare la cucina, ecco che LG ha pensato bene di aggiungere anche un altoparlante Bluetooth: le due caratteristiche, combinate, consentono così ai pannelli di accendersi a ritmo di musica.

Per quanto riguarda la presenza di caratteristiche forse meno appariscenti ma più funzionali possiamo indicare i sensori che rilevano quando una porta viene accidentalmente dimenticata aperta (facendo lampeggiare il pannello in corrispondenza di essa).

Un principio simile si applica anche alla funzione che consente di far lampeggiare i pannelli quando l'elettrodomestico rileva che qualcuno si sta avvicinando; in maniera analoga, la porta del freezer brilla in maniera più intensa durante la notte, per facilitare la ricerca di uno spuntino da consumare prima di andare a dormire.

Al momento non è dato sapere quando il frigorifero MoodUP sarà in vendita né quanto costerà. A quanto pare, però, in Australia già ne vanno pazzi: «i rivenditori» - ha dichiarato Frank Malcaus, general manager di LG - «lo adorano».