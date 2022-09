La strana storia dell'utente HME2 di Arpanet

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-09-2022] Commenti (1)

È il 26 marzo 1976. Presso la sede del Royal Signals and Radar Establishment, un istituto di ricerca scientifica del Ministero della Difesa britannico situato a Malvern, nel Regno Unito e specializzato in telecomunicazioni, una donna si avvicina a un terminale connesso ad Arpanet, il precursore di Internet, e invia una mail con un testo molto complesso:

"This message to all ARPANET users announces the availability on ARPANET of the Coral 66 compiler provided by the GEC 4080 computer at the Royal Signals and Radar Establishment, Malvern, England. Coral 66 is the standard real-time high level language adopted by the Ministry of Defence."

La donna, in altre parole, sta annunciando a tutti gli utenti di ARPANET che il compilatore per Coral 66, il linguaggio di programmazione realtime di alto livello standard adottato dal Ministero della Difesa del Regno Unito per i suoi computer, è disponibile online ed è fornito dal computer GEC 4080 presso l'istituto di ricerca stesso.

Un annuncio molto tecnico, insomma, che la donna firma usando il proprio nome utente: HME2. È l'acronimo di Her Majesty Elizabeth II, perché quel messaggio viene inviato appunto dalla regina Elisabetta II. Si tratta di una delle primissime mail mandate da un capo di stato.

Intendiamoci, quel giorno la regina Elisabetta non ha rivelato di essere segretamente una hackeressa smanettona d'informatica: l'account e il messaggio sono stati preparati per lei da Peter Kirstein, l'uomo che era riuscito nell'impresa tecnica e politica non banale di collegare il Regno Unito, e specificamente l'Università di Londra, alla nascente rete informatica internazionale ARPANET nel 1973.

Kirstein sarà poi uno dei principali artefici dell'adozione, una decina di anni più tardi, dei protocolli TCP/IP che permetteranno a computer di marche differenti di parlarsi usando una serie di regole condivise (un protocollo, appunto) e renderanno possibile Internet come la conosciamo noi. La sua vicenda è raccontata in dettaglio in un articolo di Wired del 2012, che include una foto della regina Elisabetta mentre manda questa fatidica prima mail.

Non sarà l'unico incontro della regina con la tecnologia: nel 1997 inaugurerà la prima versione del sito Web della famiglia reale (www.royal.uk), anticipando di vari anni persino molti giornali nazionali; nel 2007 lancerà il canale Youtube della famiglia (Youtube.com/c/TheRoyalFamilyChannel); nel 2010 arriverà su Facebook e nel 2014 manderà il suo primo tweet dall'account @RoyalFamily.

A marzo 2019 manderà il suo primo post su Instagram, dedicandolo nientemeno che al pioniere dell'informatica Charles Babbage.

Durante la pandemia da Covid-19, a giugno 2020 sarà la prima monarca del Regno Unito ad adottare le videoconferenze.

Per dare un'idea di quanto sia cambiato il mondo nei suoi lunghi anni di regno, quando fu incoronata, a giugno del 1953, non esisteva la TV via satellite (anzi, non esistevano proprio i satelliti, visto che il primo, lo Sputnik, fu lanciato nel 1957). I segnali televisivi britannici non erano ricevibili nel continente americano se non in rare occasioni di riflessione sulla ionosfera e comunque con qualità scarsissima.

Per far vedere alla TV americana e canadese la cerimonia della sua incoronazione con il minimo ritardo possibile, fu necessario realizzare una staffetta tecnica senza precedenti: le immagini televisive, rigorosamente in bianco e nero, furono riprese con una cinepresa, su pellicola 35 mm (perché all'epoca non esistevano i videoregistratori su nastro), e le pellicole furono caricate man mano su bombardieri militari Canberra della RAF. Le pellicole furono sviluppate durante il volo transatlantico e poi, una volta arrivate a terra, proiettate davanti a una telecamera per diffonderle ai telespettatori d'oltreoceano qualche ora dopo l'evento.

Oggi abbiamo non solo la TV via satellite ma anche lo streaming in tempo reale, a colori e in alta definizione, via Internet.

Può sembrare strano con gli occhi ipermediatici di oggi, ma all'epoca la trasmissione televisiva dell'incoronazione fu accompagnata da alcune polemiche, perché si riteneva poco dignitoso aprire al pubblico questo momento così rituale della monarchia. Alcuni membri del Parlamento e della famiglia reale britannica si opposero a questa presunta mancanza di rispetto e all'idea che qualche suddito potesse, per dirla con le parole di un membro del Parlamento, "assistere a questa Cerimonia solenne e significativa tenendo al gomito una tazza di tè" (Science Museum). Ma la regina in persona insistette per fare la diretta TV.

Mica male, per il fantomatico utente HME2.

Fonti aggiuntive: CBC, Pro Video Coalition, Bamagz, BBC, TV Insider.