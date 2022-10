Il sito che colora le foto in bianco e nero

Palette.fm è gratuito e liberamente utilizzabile.

Prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale, trasformare le vecchie fotografie in bianco e nero in immagini a colori era un esercizio che richiedeva molta pazienza in aggiunta a una certa abilità artistica.

Oggi tutto quel lavoro è semplificato dagli algoritmi di machine learning e, sebbene per ottenere un risultato perfetto la supervisione umana sia sempre necessaria, non sono più rari gli strumenti che consentono di ottenere in maniera automatica risultati più che dignitosi.

Il noto Photoshop, per esempio, è in grado di ricolorare le foto grazie a Neural Filters; fino a qualche tempo fa, inoltre, era attivo su Twitter un bot in grado di fare lo stesso.

Sebbene quest'ultimo non sia al momento utilizzabile, la tecnologia da esso adoperata è tuttora accessibile tramite il sito principale cui il bot stesso faceva riferimento: Palette.fm.

Si tratta di un servizio completamente gratuito, e che non richiede iscrizioni, che offre a chiunque la possibilità di ridare colore alle foto in bianco e nero.

Una volta caricata l'immagine, Palette.fm si occupa di riconoscere i contenuti della fotografia, effettuare l'elaborazione e di suggerire alcune possibili varianti colorate visualizzabili applicando diversi filtri; è anche possibile apportare modifiche manuali cliccando sull'icona a forma di matita e modificando il testo che descrive l'immagine.

La "mente" di Palette.fm è il modello di Intelligenza Artificiale sviluppato dal ricercatore svedese Emil Wallner il quale, pur non spiegando nei dettagli il modo in cui il servizio funziona, racconta: «Ho creato un modello di IA personalizzato che usa l'immagine e il testo per generare i colori».

«Un modello» - continua l'esperto - «crea il testo, e l'altro prende in considerazione immagine e testo per generare i colori».

Il sito, come già ricordavamo, è gratuito, ma Wallner prevede di aggiungere un livello di servizio a pagamento in un prossimo futuro. Per quanto riguarda la privacy - considerazione non secondaria, poiché l'elaborazione avviene nel cloud, Palette.fm afferma che le immagini non vengono conservate anche se, come sempre in questi casi, è necessario prendere per buone le assicurazioni fornite dal fornitore del servizio.