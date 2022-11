WhatsApp: debuttano gruppi più grandi, sondaggi e Community

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-11-2022] Commenti (1)

Con l'ultima versione, da poco disponibile, WhatsApp si arricchisce di nuove funzionalità che erano state annunciate già da tempo e finalmente vengono introdotte ufficialmente.

Alcune di queste sono semplicemente degli "incrementi" di funzionalità già esistenti: è stato infatti alzato il numero massimo dei partecipanti a un gruppo a 1024, e anche il numero di persone che possono partecipare a una singola videochiamata è stato elevato a 32.

Altre sono inedite: da oggi è quindi possibile creare dei sondaggi all'interno delle chat, e organizzare i gruppi in Community.

Quest'ultima è la novità maggiore, e come spiega la pagina di presentazione, si tratta di un modo per organizzare in maniera maggiormente efficiente le interazioni tra più gruppi.

«Community come vicinati, scuole e luoghi di lavoro ora possono collegare più gruppi e organizzare le conversazioni di gruppo in un unico posto su WhatsApp» si legge sul sito ufficiale.

In altre parole, ciò significa che più gruppi possono far parte di un unico supergruppo: gli amministratori potranno quindi inviare messaggi che automaticamente raggiungeranno i membri di ogni gruppo, e allo stesso tempo le conversazioni che riguardano soltanto specifici gruppi potranno restare confinate ai soli interessati.

«Quando sei in una community, puoi facilmente passare da un gruppo disponibile all'altro per ottenere le informazioni di cui hai bisogno e al momento opportuno, mentre gli amministratori possono inviare aggiornamenti importanti a tutti i membri» spiega ancora WhatsApp.

Come sempre accade in questi casi la funzionalità, cui si accede tramite la scheda Community posta nella parte altra della versione per Android e nella parte bassa della versione per iOS, può non essere ancora visibile a tutti gli utenti: la sua attivazione procede infatti per gradi e sarà necessario del tempo prima che sia disponibile a chiunque.