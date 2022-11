iCloud, video di sconosciuti nelle raccolte degli utenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-11-2022] Commenti

Sta succedendo qualcosa di strano nella versione per Windows di iCloud, l'applicazione di Apple adoperata da milioni di utenti di iDevice per il backup nel cloud di video, immagini e documenti.

Tutto è iniziato quando alcuni utenti - come rivelano i post sui forum di MacRumors - si sono accorti di non riuscire più a riprodurre certi video conservati su iCloud dopo aver completato la sincronizzazione dei dati tra PC e server.

I video in questione sono per lo più quelli registrati da un iPhone 14 Pro Max con le impostazioni HDR e HEVC attivate (ma alcuni affermano che la stessa cosa capita con video registrati da un iPhone 13) e, quando si tenta di riprodurli, mostrano soltanto uno schermo nero; tuttavia, non è questa la parte più inquietante del problema.

Il fenomeno che lascia perplessi e preoccupati consiste invece nel fatto che l'immagine di anteprima del video, quella che viene mostrata per esempio in Esplora File, si vede perfettamente; soltanto, non corrisponde a quello che dovrebbe essere il contenuto del video.

Gli utenti affermano di aver visto immagini che ritraggono famiglie sconosciute, partite di calcio, e altri eventi che con tutta probabilità appartengono ad altri utenti. E hanno iniziato a chiedersi se il video che non riescono a riprodurre siano davvero ciò che dicono di essere, o se non appartengano anch'essi ad altri utenti.

Ciò spiegherebbe perché non si riesca a riprodurli. Come ha ipotizzato uno degli utenti stessi, se durante la sincronizzazione iCloud ha scaricato un video appartenente a qualcun altro, questo è crittografato, e per questo motivo non è riproducibile, poiché iCloud non possiede la corretta chiave per decifrarlo.

L'immagine d'anteprima, invece, non è crittografata, e per questo può essere visualizzata. Ma resta il fatto che i dati sembrano appartenere a qualcun altro.

A complicare la situazione c'è poi il fatto che alcuni hanno segnalato di riuscire, durante la riproduzione del video, a vedere alcuni frame che tuttavia ancora mostrano contenuti che non hanno nulla a che fare con quello che dovrebbe essere presente nel filmato.

Chi ha provato a disinstallare e reinstallare l'applicazione iCloud per Windows testimonia che ciò non risolve il problema, che a quanto pare invece riguarda i server di iCloud.

Apple, al momento in cui scriviamo, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al problema che sta emergendo.