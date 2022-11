Chi vorrebbe uno smartphone prodotto da Elon Musk?

Se Twitter venisse cacciato da Android e iOS, Musk sarebbe pronto a costruire un proprio telefono. La domanda è: lo comprereste?

L'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk - con tutto ciò che ne è seguito, dai licenziamenti di massa al ritorno degli utenti banditi in passato, passando per l'annunciato allentamento delle regole di moderazione in nome della libertà di espressione - sta causando tutta una serie di reazioni vagamente isteriche in quanti non approvano i cambiamenti.

Dagli utenti che minacciano di andarsene verso lidi più accoglienti ai troll che hanno approfittato della pessima implementazione del nuovo sistema di verifica dell'identità (che non verifica un bel niente), Twitter si trova al centro delle attenzioni di molti, compresi i produttori delle maggiori piattaforme per smartphone, ossia Apple e Google.

Poiché questi non sono certo tra i maggiori fan del nuovo corso targato Elon Musk, la possibilità che l'app di Twitter venga da un giorno all'altro estromessa dall'App Store o dal Google Play non è del tutto fantasiosa; Musk tuttavia ha, tra il serio e il faceto, un piano B.

La questione è stata posta Liz Wheeler, la quale su Twitter ha pubblicato un sondaggio in cui chiedeva ai partecipanti se sarebbero disposti ad acquistare un tELONphone, ossia uno smartphone prodotto da Elon Muskin caso di sparizione dell'app di Twitter dalle piattaforme maggiori.

Di stretta misura, la maggioranza ha risposto di sì: il 51,2% dei partecipanti s'è detta disponibile al gran passo, qualora Twitter dovesse sparire da Android e iOS.

Fin qui, l'intera proposta sarebbe soltanto il suggerimento un po' estremo di un'autrice di podcast d'area conservatrice, ma Elon Musk stesso ha deciso di intervenire nella discussione con un tweet in cui ha affermato: «Spero proprio che non si debba arrivare a tanto, ma, sì, se non ci sarà altra scelta, costruirò un telefono alternativo».

Musk intende davvero muovere guerra non solo a Apple e Google, ma anche a tutti i produttori di smartphone? Non è impossibile, ma d'altra parte sappiamo che Musk non è nuovo a uscite provocatorie e ad annunci quantomeno ottimistici, che poi però non riescono a concretizzarsi davvero.

Che a Elon Musk non piacciano troppo gli attuali app store, d'altra parte, è cosa nuova, e non soltanto perché sono propensi a eliminare qualunque app o contenuto considerato "offensivo": qualche tempo fa aveva definito l'obbligo di versare il 30% dell'incasso derivato dalla vendita di un'app a Apple «una tassa nascosta su Internet», frase che aveva causato la dipartita di Phil Schiller, dirigente di Apple, da Twitter.

Dato però che Google Play comporta il medesimo tipo di "tassa", possiamo ipotizzare che Musk provi nei confronti dell'app store di Android gli stessi sentimenti; e probabilmente la mancanza di apprezzamento è reciproca.

Al di là delle possibilità di realizzazione del tweet di Elon Musk, comunque, la domanda resta interessante: comprereste uno smartphone prodotto da lui?