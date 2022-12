Microsoft pronta ad acquisire Netflix nel 2023?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-12-2022] Commenti

L'acquisizione di Activision ancora non s'è conclusa, anche a causa delle perplessità avanzate dall'Unione Europea, ma già Microsoft sta pensando alla prossima preda: stavolta, nel mirino ci sarebbe Netflix.

Al momento non ci sono ancora annunci ufficiali ma la notizia si basa sulle indiscrezioni riportate da Reuters e dalle mosse condotte negli ultimi otto anni da Satya Nadella, CEO di Microsoft.

Sin dal suo arrivo in posizione di comando, succedendo a Steve Ballmer, Nadella ha portato avanti una campagna di acquisizioni piuttosto aggressiva: nel corso degli anni Microsoft ha inglobato i Mojang Studios (Minecraft), LinkedIn, Nuance, ZeniMax e, come ricordavamo all'inizio, Activision, solo per ricordare gli acquisti più corposi.

Mirare ora a Netflix non sarebbe quindi poi troppo strano, soprattutto se si considera come le due aziende stiano già collaborando su alcuni fronti, come quello della pubblicità, per il quale Netflix ha scelto Microsoft per gestire il livello di abbonamento sostenuto dagli spot.

Inoltre, Netflix potrebbe essere un'alternativa interessante qualora l'acquisizione di Activision non dovesse andare in porto: da poco infatti ha acquisito Spry Fox, portando a sei il numero totale di aziende che sviluppano videogiochi passate sotto il controllo di Netflix.