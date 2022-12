Windows 11, il Blocco Note guadagna le schede

Come già Esplora File, anche l'umile Notepad ottiene un'interfaccia più moderna.

Dopo aver finalmente esaudito la promessa e aver introdotto le schede in Esplora File, Microsoft ha deciso di non fermarsi e portare la stessa funzionalità su altre app di Windows.

In particolare, stando al tweet pubblicato e poi presto rimosso da un dipendente di Microsoft, la prossima applicazione a guadagnare le schede sarà il Blocco Note.

La rapida apparizione e sparizione del tweet, contenente un'immagine che mostra il nuovo Blocco Note con la scritta Riservato - Non discutere le funzionalità o scattare screenshot, ha tutto l'aspetto di una montatura non troppo sottile: è difficile credere davvero che l'informazione sia stata pubblicata per una distrazione del dipendente che l'ha resa nota.

Al di là di ciò, però, il dato interessante è che Microsoft sembra intenzionata a migliorare i software predefiniti di Windows, che spesso sono molto meno funzionali delle alternative che si possono trovare con una rapida ricerca nel web.

Sono essenziali le schede nel Blocco Note? Probabilmente no. Sono tuttavia un'opzione che può risultare utile e non stravolge l'uso dell'applicazione per chi non dovesse amarle non avesse intenzione di utilizzarle; pertanto, si tratta di un'aggiunta gradita.

A questo punto è possibile che le schede in Blocco Note vengano introdotte ufficialmente con il prossimo Momento di Windows 11 ("momento" è il nome che Microsoft ha deciso di dare agli update che aggiungono funzionalità al sistema operativo), previsto per la primavera.