WhatsApp dal nuovo anno non funzionerà più su 47 smartphone

Come capita ormai da anni, la conclusione dell'anno porta con sé un fenomeno non secondario che, sperabilmente, non dovrebbe riguardare troppi utenti: la cessazione del supporto agli smartphone più vecchi da parte di WhatsApp.

Secondo quanto segnala Gizchina, sono ben 47 i dispositivi che a partire dal 1 gennaio 2023 non potranno più installare la popolare applicazione di messaggistica: si tratta in generale di modelli obsoleti che probabilmente non sono più usati, ma da qualche parte nel mondo qualcuno potrebbe ancora essere affezionato, per esempio, al suo vecchio Samsung Galaxy S3 Mini, nonostante abbia ormai 10 anni d'età.

La cessazione del supporto non dovrebbe comportare che, con l'inizio del nuovo anno, WhatsApp smetta immediatamente di funzionare sugli smartphone interessati; sicuramente non potrà però più essere aggiornata, né reinstallata in caso di disinstallazione o reset del telefono.

Al momento in cui scriviamo, siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Meta.

Di seguito, l'elenco completo degli apparecchi non più supportati.

- Apple iPhone 5

- Apple iPhone 5c

- Archos 53 Platinum

- Grand S Flex ZTE

- Grand X Quad V987 ZTE

- HTC Desire 500

- Huawei Ascend D

- Huawei Ascend D1

- Huawei Ascend D2

- Huawei Ascend G740

- Huawei Ascend Mate

- Huawei Ascend P1

- Quad XL

- Lenovo A820

- LG Enact

- LG Lucid 2

- LG Optimus 4X HD

- LG Optimus F3

- LG Optimus F3Q

- LG Optimus F5

- LG Optimus F6

- LG Optimus F7

- LG Optimus L2 II

- LG Optimus L3 II

- LG Optimus L3 II Dual

- LG Optimus L4 II

- LG Optimus L4 II Dual

- LG Optimus L5

- LG Optimus L5 Dual

- LG Optimus L5 II

- LG Optimus L7

- LG Optimus L7 II

- LG Optimus L7 II Dual

- LG Optimus Nitro HD

- Memo ZTE V956

- Samsung Galaxy Ace 2

- Samsung Galaxy Core

- Samsung Galaxy S2

- Samsung Galaxy S3 mini

- Samsung Galaxy Trend II

- Samsung Galaxy Trend Lite

- Samsung Galaxy Xcover 2

- Sony Xperia Arc S

- Sony Xperia miro

- Sony Xperia Neo L

- Wiko Cink Five

- Wiko Darknight ZT