La Commissione Europea mette al bando TikTok

È considerata un potenziale pericolo per la sicurezza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-02-2023] Commenti

TikTok non piace proprio a nessuno. O, meglio, certamente piace ai suoi creatori e ai milioni di utenti (per lo più giovani e giovanissimi che lo adoperano quotidianamente), ma diverse autorità politiche nutrono una seria diffidenza nei propri confronti.

Molti sapranno che, negli Stati Uniti, organizzazioni e governi di singoli Stati hanno già provveduto a bandire l'app sostenendo che, per via dei legami del suo sviluppatore con il governo cinese, possa costituire un pericolo per i dati degli utenti e per la sicurezza dei Paesi stessi in cui viene adoperata.

Meno noto è forse il fatto che anche l'Unione Europea è preoccupata da TikTok, e in particolare dal fatto che molti dipendenti della Commissione Europea hanno l'app installata sul proprio smartphone personale.

Così, la Commissione ha deciso di affrontare di petto la questione e di bandire completamente TikTok a partire dal prossimo 15 marzo: entro quella data tutti i dipendenti dovranno averla eliminata dai propri dispositivi.

«Il provvedimento punta a proteggere la Commissione contro le minacce e le azioni che riguardano la cybersicurezza, che potrebbero venir sfruttate per cyberattacchi» ha affermato la portavoce Sonya Gospodinova.

Non è chiaro se la decisione sia motivata da un preciso incidente legato a TikTok o se sia stata presa in via preventiva, ma la Commissione ha anche fatto sapere che il ban è temporaneo e in futuro sarà riesaminato.

«Riteniamo che questa sospensione sia fuorviante e basata su idee sbagliate. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone in tutta l'UE che si rivolgono a TikTok ogni mese» ha fatto sapere Bytedance, l'azienda che ha sviluppato TikTok, non appena s'è avuta notiza del ban.

Intanto, però, Reuters segnala che pure il Consiglio dell'Unione Europea, ha deciso di imporre a tutti i propri dipendenti di disinstallare TikTok.