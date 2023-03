Microsoft 365 guadagna l'intelligenza artificiale di Copilot

Word, Excel, PowerPoint e le altre app avranno presto a disposizione un vero assistente digitale.

Come ormai ci si aspettava, l'intelligenza artificiale di ChatGPT-4, già vista all'opera in Bing, sta per arrivare anche in Office; anzi, in Microsoft 365, dove prende il nome di Copilot, ossia lo stesso adoperato per l'assistente di Visual Studio.

L'annuncio è stato dato da Microsoft stessa tramite un post sul blog ufficiale: Copilot sarà presto integrato nelle varie applicazioni della suite, ossia Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e via di seguito.

«La giornata di oggi è una pietra miliare nell'evoluzione del modo in cui interagiamo con l'informatica» ha commentato Satya Nadella, CEO di Microsoft. «Cambierà radicalmente il modo di lavorare e darà il via a una nuova ondata di crescita della produttività».

Copilot in Word è in grado di preparare delle bozze - anche partendo da dati e informazioni presenti in altre applicazioni della suite - a cui poi l'utente può aggiungere i propri contribuiti personali; in PowerPoint, può tradurre automaticamente una descrizione testuale in una presentazione; in Excel, può eseguire un'analisi dei dati e delle tendenze.

Microsoft 365 si arricchisce inoltre di Business Chat, anch'essa equipaggiata con Copilot, che opera come un vero assistente digitale (quello che sarebbero potuto essere i vari Alexa, Siri o Cortana, se dotati di una maggiore "intelligenza") agendo sia sulle altre app che sui dati inseriti (come appuntamenti, email, contatti) per rispondere alle richieste dell'utente.

Si può per esempio chiedere «Mostrami in che modo il mio team ha aggiornato la strategia del prodotto» (un esempio suggerito da Microsoft stessa) e Business Chat preparerà un rapporto basandosi sulle email, sulle chat aziendali, sulle riunioni e sugli appunti presi.

L'integrazione di Copilot in Microsoft 365 sarà completate «nei prossimi mesi»; prima che sia completa Microsoft renderà note le varie licenze disponibili per approfittarne, con i relativi costi.

Qui sotto, il video di presentazione.