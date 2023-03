Windows 11, ancora SSD lenti dopo l'ultimo aggiornamento

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-03-2023] Commenti

Se avete aggiornato il vostro PC con Windows 11 applicando l'update KB5023706, è possibile che abbiate ricevuto una brutta sorpresa, notando che tutto sembra ora sensibilmente più lento.

Come segnalano alcuni utenti su Reddit, infatti, dopo l'aggiornamento può verificarsi una situazione che s'era già vista lo scorso ottobre: gli SSD rallentano, in particolare durante le operazioni di copia, sia in locale sia in rete con le unità condivise tramite il protocollo SMB.

Al momento, ci sono testimonianza certe circa la presenza di questo fenomeno con i drive ADATA, e in particolare con il modello ADATA XPG SX8200 Pro SSD da 1 Tbyte, ma ci sono diverse segnalazioni anche da parte di utenti che adoperano SSD di altri produttori.

In attesa di una vera risoluzione del problema, il suggerimento di Microsoft per copiare i file senza dover attendere tempi biblici è lo stesso dell'altra volta: usare comandi che non si appoggiano al gestore della cache, come robocopy e xcopy.

Purtroppo, ciò non aiuta a risolvere i problemi di lentezza che si verificano in altri frangenti: se dovesse capitare, come segnalato su Reddit, che dopo l'installazione dell'aggiornamento i tempi di boot raddoppiano (passando da 14 a 31 secondi, e per fortuna che il sistema usa un SSD), l'unica soluzione è eliminare l'update KB5023706.