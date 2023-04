Espositori in fuga, cancellato l'E3 2023

Il primo Electronic Entertainment Expo in presenza dal 2019 non avrà luogo: tutti i grandi nomi dei videogiochi hanno scelto di non partecipare.

I sospetti erano dell'aria da un po' e ora, dopo che sono state confermate le assenza di giganti come Microsoft, Nintendo e Ubisoft, l'annuncio è ufficiale: l'edizione 2023 Electronic Entertainment Expo, per molto tempo una della maggiori fiere dedicate ai videogiochi e che sarebbe dovuta avvenire in presenza per la prima volta quest'anno dal 2019, è stata cancellata.

L'E3 - assicura l'organizzatore Entertainment Software Association (ESA) - resta un evento e un marchio amato» ma «non è stato in grado di ottenere l'interesse necessario a uno svolgimento che dia prova delle dimensioni, della forza e dell'importanza del nostro settore».

Ci sarà un E3 2024? Al momento è presto per dirlo. Il presidente dell'ESA ha preferito non sbilanciarsi, confermando l'impegno «a fornire una piattaforma per gli incontri e il marketing» ma spiegando che l'organizzazione di una prossima edizione dell'E3 dipenderà dalla capacità di trovare «un giusto bilanciamento che soddisfi i bisogni del settore».