La tastiera del Blackberry torna in vita come accessorio

Tramite la porta USB-C può essere collegata a praticamente qualsiasi PC o dispositivo Android o iOS.

Se avete nostalgia degli smartphone con tastiera fisica, come i Blackberry, ma ormai avete perso ogni speranza di trovarne uno che faccia al caso vostro - soprattutto perché Blackberry è ormai scomparsa - il curioso prodotto di Solder Party potrebbe fare al caso vostro.

Si chiama BBQ20KBD e, in sostanza, consiste nella tastiera di un Blackberry Q20 trasformata in un accessorio a sé stante, da collegare via USB-C (o I2C) a qualsiasi dispositivo supporti questo tipo di connettore e le periferiche HID.

La tastiera in sé non è una riproduzione: a quanto pare è una vera tastiera BB Q20, ottenuta da Solder Party ritirando i fondi di magazzino rimasti dopo la cessazione della produzione dei Blackberry.

Inserita in un case trasparente, la tastiera è gestita da una scheda appositamente creata sulla quale lavora un microcontroller Raspberry Pi RP2040: in questo modo può funzionare come tastiera Usb HID ed essere compatibile non soltanto con Android e iOS, ma anche con Windows, Linux e macOS.

Il touchpad integrato funziona come un minuscolo mouse, completo di pulsanti destro e sinistro, e Solder Party ha impiegato in modo creativo i tasti presenti per sopperire a quelli mancanti: per esempio, premendo il pulsante del microfono si ottiene il carattere ~, mentre Alt + Invio producono |.

Chi volesse operare un po' di fai-da-te, inoltre, può aprire il case della BBQ20KBD e aggiungere un modulo Bluetooth, rendendo così wireless la tastiera.

BBQ20KBD è in vendita online presso Tindie, dove costa 30 dollari (poco meno di 28 euro) più spese di spedizione (4,50 dollari per la spedizione in Italia, ossia poco più di 4 euro).