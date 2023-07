Shelter: le basi

Cassandra Crossing/ Shelter: l'Anello del Potere

Shelter: l'Anello del Potere

Abbiamo finalmente deciso di affrontare un argomento un po' delicato ma molto, molto interessante. Delicato perché può sembrare più tecnico e complesso di quanto invece lo sia. Parleremo del profilo di lavoro di Android e per farlo useremo Shelter come applicazione d'esempio, secondo noi davvero ben fatta e ottima nell'utilizzo quotidiano.

Come detto, il rischio di fare un post complesso c'è. Dunque speriamo di rendere le cose semplici e soprattutto di facile comprensione. Ma prima di partire mettiamo un avviso bello grosso: date retta al disclaimer iniziale di Shelter, non ignoratelo. Viene esplicitamente detto che con determinati smartphone potrebbero esserci dei problemi, come ad esempio gli Xiaomi. Dunque se avete dubbi prima di procedere all'installazione potete provare a chiedere sul nostro gruppo Telegram se qualcuno ha già utilizzato Shelter su uno smartphone come il vostro.

Shelter: partiamo dalle basi

• Shelter è un'applicazione open source che vi permetterà di isolare determinate applicazioni all'interno del profilo di lavoro del vostro Android;

• il profilo di lavoro Android è una modalità presente in tutti gli smartphone Android recenti (dalla versione 5.0 in su); • come mai Shelter e non altre applicazioni come ad esempio Island? Come sempre cerchiamo di focalizzarci su un'applicazione in particolare che è quella che conosciamo meglio. Shelter è open source, software libero e poi letteralmente adoriamo la licenza che ha adottato ovvero la WTFPLInsular ma a noi è sembrata più facile da utilizzare Shelter.

Perché dovrebbe interessarmi spostare alcune applicazioni sul profilo di lavoro?

Per rispondere a questa domanda prendiamo spunto da questo post su Reddit (disponibile anche su Teddit e su Archive):

• quando crei un profilo di lavoro viene generato un nuovo device ID, è come se il tuo dispositivo fosse un nuovo telefono;

• il profilo di lavoro può essere completamente separato da quello principale. Le applicazioni sul profilo di lavoro non possono dunque interagire o vedere quello che fanno le applicazioni sul profilo principale. Questo vale anche per le chiamate, gli SMS e i contatti.

Che cosa NON fa Shelter

È importante anche sottolineare cosa non fa Shelter e per questo prendiamo spunto dalle note dell'autore stesso.

Shelter non ti protegge da:

• eventuali bug di sicurezza del sistema Android;

• backdoor presenti sul tuo sistema Android o nel tuo smartphone;

• eventuali altri bug o limitazioni imposte dal sistema Android.

Queste premesse sono fondamentali, secondo noi, per far capire che stiamo sempre parlando di un compromesso, di una soluzione tampone e non di un modo per essere invisibili al mondo. Ricordatelo sempre.

