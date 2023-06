Shelter: l'Anello del Potere

Cassandra Crossing/ Shelter è un'app che consente di limitare i danni alla privacy che subiscono i possessori di uno smartphone Android, particolarmente se non ancora “degooglizzato”.

Cassandra, i 24 indefessi lettori lo sanno bene, sta da tempo suggerendo, per la privacy di tutti i giorni, una posizione di "riduzione del danno", come migliore opzione realisticamente possibile senza diventare "eremiti tecnologici".

Essendo lo smartphone, senza alcun dubbio, di gran lunga l'oggetto che maggiormente danneggia la nostra privacy, si è concentrata su questo. L'adozione di /e/OS e la "degoglizzazione" sono state oggetto di ripetute esternazioni e di collaborazioni come quella di "Pillole di /e/ OS". Su questo e altri temi è nata anche una proficua collaborazione con LeAlternative, sito dedicato alle possibilità di sostituzione dei software più dannosi per la privacy.

L'app Shelter è probabilmente la soluzione più efficace per ridurre i danni alla privacy di chi non possa rinunciare a uno smartphone Android; è facile da installare, anche su un "normale" smartphone, semplice da usare, e anche istruttiva per iniziare a capire come difendere la propria privacy.

In breve Shelter vi conferisce i superpoteri dell'Anello di Sauron sulle app "maligne" ma di cui non potete fare a meno. Potete "ghermirle" isolandole nel buio, potete "domarle" congelandole a comando, potere "incatenarle" facendogli vedere solo quello che volete voi. Cassandra aveva da tempo l'intenzione di occuparsi di Shelter, ma LeAlternative l'ha battuta sul tempo, con un ottimo articolo.

Facendosi quindi vincere dalla pigrizia, ha chiesto le debite autorizzazioni e lo propone nel seguito ai suoi 24 lettori. Ringraziandoli, cedo quindi a loro la parola.

Shelter: le basi