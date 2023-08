Che cosa fa quindi Shelter

Cassandra Crossing/ Shelter: l'Anello del Potere

Shelter: l'Anello del Potere

Shelter vi permetterà di installare determinate applicazioni su un profilo separato da quello principale e, cosa ancora più interessante, vi permetterà di congelarle e riaprirle solamente quando vi servono davvero.

Quando installerete Shelter per la prima volta e dopo aver seguito tutti i passaggi vi verrà chiesto quali applicazioni volete clonare sul profilo di lavoro. Questa operazione serve solamente a semplificarvi la vita, non siete obbligati a farla. Potete anche installare in autonomia Aurora Store o F-Droid sul profilo di lavoro e installare, da lì, direttamente le applicazioni necessarie.

Come scritto in precedenza, le applicazioni sul profilo di lavoro, per impostazione predefinita di Shelter, non parlano con quelle del profilo principale. Tuttavia c'è un'interessante opzione tra le impostazioni chiamata "Shuttle dei file" che, se attivata, vi permetterà di guardare singole cartelle e singoli file dal profilo a quello principale (e viceversa).

Dopo aver attivato questa impostazione potete aprire il vostro file manager (purtroppo non tutti funzionano, a noi risulta funzionare File di Google, se ne avete altri da suggerire fateci sapere) e vedrete che tra le reti vi comparirà "Shelter". In questo modo potete vedere e copiare singoli file o cartelle.

Attenzione: grazie a una vostra segnalazione vi avvisiamo che la funzione "Shuttle dei file" è stata disattivata dallo sviluppatore su tutti gli smartphone con Android 10. Secondo l'autore è una disattivazione temporanea ma è disattivata ormai dal 2020 e non ci sono aggiornamenti in questo senso. Se pensate che questa impostazione sia assolutamente necessaria per voi e avete Android 10 potete provare a installare Island, secondo questi post dovrebbe funzionare (non siamo riusciti a testarlo ancora).

Installare le applicazioni sul profilo di lavoro

All'interno del profilo di lavoro potreste voler installare tutte le applicazioni che siete in qualche modo obbligati a utilizzare ma che non volete tenere sempre attive e non volete che possano in qualche modo sbirciare o quantomeno raccogliere metadati su quello che fate nelle altre applicazioni e in generale con il vostro smartphone.

Come ben sappiamo infatti un'applicazione può conoscere molto di noi anche senza chiedere autorizzazioni particolari.

Essendo i due profili scollegati, per esempio Whatsapp non potrà leggere la vostra rubrica. In questo caso potreste per esempio decidere di inserire nella rubrica del profilo di lavoro solo i pochi contatti necessari per WhatsApp e non la vostra rubrica intera. Oppure, ancora meglio, potreste utilizzare l'applicazione Open In WhatsApp.

Metti in pausa le applicazioni che non usi

E così via per tutte le altre applicazioni che ritenete non opportune o che siete stati in qualche modo obbligati a installare ma delle quali fareste volentieri a meno. In base al vostro launcher potrete attivare o disattivare il profilo di lavoro con semplicità oppure, in alternativa, potete usare il servizio di auto-congelamento presente in Shelter. Oppure, ancora, potete congelare singole applicazioni e lasciare attivo il profilo di lavoro.

Quando congelate il profilo di lavoro, o le singole app al suo interno, le applicazioni in background non potranno accedere alla vostra posizione e non potranno mandarvi notifiche. Saranno dunque "in pausa" fino a quando non le riattiverete. Capite dunque quanto è interessante e potenzialmente utile Shelter per chi ancora non è riuscito del tutto a separarsi da Google o comunque da applicazioni proprietarie come WhatsApp e molte altre.

Speriamo di avervi incuriositi abbastanza da provarlo.