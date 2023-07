Anche Apple ha la sua IA: Apple GPT

Ma per ora è appannaggio soltanto dei dipendenti della Mela Morsicata.

Con tutto l'entusiasmo (e la preoccupazione) che pare raccogliere ogni progetto bollato come "Intelligenza Artificiale", poteva Apple restare a guardare gli altri giganti della tecnologia impadronirsi della scena?

Certamente no. Infatti, sebbene al momento non ci si ancora alcun annuncio ufficiale, le ultime indiscrezioni affermano che l'azienda di Cupertino abbia in questi mesi creato giganteschi modelli con i quali addestrare i propri algoritmi al fine di dar vita a Apple GPT.

Sarebbe proprio questo il nome scelto, quantomeno internamente, per identificare il chatbot su cui Apple sta lavorando e che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi; nel frattempo, i test interni continuano.

I dipendenti di Apple starebbero infatti usando la IA come aiuto nella creazione di prototipi dei vari prodotti in sviluppo; Apple GPT non dovrebbe possedere però capacità particolarmente evolute che lo pongano al di sopra degli ormai noti concorrenti, da ChatGPT a Bing AI, passando per Google Bard.

Riuscirà Apple GPT a dimostrarsi superiore rispetto alle alternative, quando finalmente farà il proprio debutto pubblico? Difficile a dirsi ma probabilmente ciò è esattamente ciò a cui mira Apple, e a tal fine sta cercando esperti in IA e in particolare in IA generative, come dimostrano gli annunci di lavoro che va pubblicando negli ultimi tempi, coi quali cerca persone in grado di offrire una «solida comprensione dei grandi modelli linguistici e delle IA generative».