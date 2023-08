RAM, il mercato è invaso da moduli usati spacciati per nuovi

Molte DDR 4 senza marchio e vendute a prezzi stracciati provengono da server dismessi.

Se state pensando di aumentare la RAM del vostro PC, il momento è favorevole: non soltanto i prezzi dei moduli DDR 4 e DDR 5 sono in discesa da un po' ma le previsioni degli esperti del settore dicono anche che lo scenario resterà così fino a quando la riduzione della produzione e l'aumento della domanda, previsto per il periodo successivo alla pausa estiva, stabilizzeranno la situazione o addirittura invertiranno la tendenza.

L'attuale mercato delle memorie per computer non è peraltro solo caratterizzato dai prezzi bassi: si registra anche una sorta di invasione di moduli DDR 4 "anonimi" (ossia privi di marchio) venduti a cifre molto convenienti.

Secondo gli analisti di TrendForce il motivo di questa presenza è molto semplice: i loro chip provengono da server aziendali dismessi per essere sostituiti con modelli più recenti e che adoperano memorie DDR 5.

Il problema è che questi chip, estratti da server non più attivi, vengono usati per assemblare dei moduli DDR 4 venduti come «nuovi», quando in realtà i loro componenti hanno alle spalle alcuni anni di servizio.

E se è vero che un modulo di memoria, incidenti a parte, probabilmente dura ben più della vita utile del computer su cui è installato, vendere per nuovo un componente usato è sicuramente una pratica scorretta e che certamente non piace ai produttori (ma forse agli utenti sì).

L'invasione delle DDR 4 usate vendute a prezzi stracciati contribuisce infatti a tenere bassi anche i prezzi delle memorie nuove, vanificando gli sforzi dei produttori che da mesi cercano di stabilizzare il mercato.

Considerazioni economiche a parte, per gli utenti che stanno pensando di aggiornare la memoria del computer la raccomandazione è quindi una sola: fate attenzione prima di lasciarvi attrarre da un'offerta eccezionale.