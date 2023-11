YouTube Playables è realtà

Il servizio di videogiochi in streaming ospita già 35 titoli.

Come promesso, e nonostante la chiusura di Stadia, Google non ha rinunciato all'idea di fornire una piattaforma per i videogiochi in streaming e ha finalmente lanciato YouTube Playables.

Al momento in cui scriviamo, la sezione Playables di YouTube non è ancora accessibile a tutti: è possibile che visitandola si riceva un messaggio d'errore anziché la pagina d'accoglienza che presenta i 35 giochi già a disposizione.

Ciò accade perché, secondo una strategia non inedita, il prodotto viene messo a disposizione di tutti gli utenti in maniera progressiva. Anche quando la pagina sarà completamente accessibile, però, sarà necessario ricordare che YouTube Playables è soggetto a un'importante limitazione: per usarlo occorre un account YouTube Premium.

Inoltre, è chiaro che Google considera l'intera piattaforma ancora come un esperimento: i giochi disponibile lo saranno infatti soltanto fino al 28 marzo 2024, segno che i lavori sono ancora in corso.

A differenza di servizi all'apparenza simili, come Netflix Games, i giochi di YouTube non si scaricano in locale: si usano invece tutti in streaming attraverso il browser.

Al momento inoltre i titoli a disposizione richiamano più che altri i videogiochi per smartphone o tablet, e non quei titoli che normalmente si trovano su PC e console e sono presenti anche presso servizi come Amazon Luna: YouTube Playable sembra insomma più dedicato ai casual gamers.