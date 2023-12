Evernote restringe drasticamente i piani a pagamento

I nuovi limiti prevedono un massimo di sole 50 note.

A partire dal prossimo 4 dicembre Evernote, la popolare applicazione per prendere appunti, introdurrà un cambiamento importante - e probabilmente molto poco gradito - per gli utenti del piano gratuito.

Da quella data, infatti, chi non avrà sottoscritto un abbonamento a pagamento potrà avere al massimo 50 note e un solo taccuino; quanti sono già utenti del piano gratuito e al 4 dicembre avranno più di 50 note non perderanno quelle in sovrannumero, ma non potranno crearne di nuove finché non saranno scesi sotto il limite.

Evernote ritiene che i nuovi limiti non siano poi così gravosi: «Nell'impostare i nuovi limiti abbiamo considerato il fatto che la maggior parte degli utenti dei piani gratuiti è ben al di sotto della soglia di 50 note e un solo taccuino».

Insomma, la posizione ufficiale è che per molti non cambierà nulla, ma bisogna capire quanti account dormienti (creati da chi ha creato un account per provare Evernote ma poi non l'ha mai utilizzato davvero) ci siano all'interno della «maggioranza» citata, e quindi quanti utenti siano davvero colpiti negativamente dalla novità.

Chi volesse creare più di 50 note dovrà passare per forza almeno al piano Personal, che per 12,99 euro al mese offre 10 Gbyte di spazio per i caricamenti mensili, o al piano Professional, che costa 14,99 euro al mese e porta lo spazio disponibile sino a 20 Gbyte.

L'azienda riconosce che quest'obbligo «possa portare a riconsiderare il rapporto con Evernote» ma il percorso è ormai segnato.