Errore 0x80070643 in Windows Update: la soluzione è un po' nerd

Per liberarsi del problema, Microsoft consiglia agli utenti di Windows 10 di ridimensionare da sé la partizione di ripristino.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-01-2024] Commenti

Non è andato troppo liscio il primo Patch Tuesday del 2024: durante l'installazione degli aggiornamenti diversi utenti si sono infatti trovati davanti al misterioso "Errore 0x80070643", senza saper bene che cosa fare per risolverlo.

Microsoft ha ufficialmente riconosciuto il problema, che riguarda l'installazione dell'update KB5034441 per l'ambiente di ripristino per Windows 10 (altrimenti noto come WinRE).

I problemi nascono quando lo spazio nella partizione di ripristino non è sufficiente per applicare l'aggiornamento: l'operazione richiede almeno 250 Mbyte di spazio e, se questo manca, ecco che si presenta il già citato errore 0x80070643.

È evidente che l'intero problema interessa soltanto quegli utenti i cui PC dispongano di una partizione di ripristino, ma ciò non significa che il loro numero sia ridotto: tutti i PC con Windows preinstallato infatti ne dispongono.

A rendere ancora meno piacevole la situazione è la soluzione proposta da Microsoft per ovviare all'errore di installazione: poiché la causa di tutto è una mancanza di spazio nella partizione di ripristino, Microsoft suggerisce di allargare la partizione.

Si può facilmente immaginare come la maggior parte degli utenti non abbia probabilmente nemmeno ben chiaro che cosa sia una partizione; figuriamoci se possano riuscire a ridimensionarla.

Nella sua gentilezza, Microsoft mette a disposizione una pagina ufficiale con le indicazioni passo-passo per eseguire l'operazione.

Se le si segue con attenzione si può portare a termine l'allargamento della partizione senza troppe difficoltà ma è bene ricordare che, operando sulle partizione, un errore rischia di compromettere seriamente l'integrità dei file in esse presenti: come risultati si possono ottenere un sistema che non è più in grado di avviarsi o la sparizione dei file personali.

Chi non se la sentisse di cimentarsi in questo genere di operazioni può sperare che Microsoft mantenga presto la promessa fatta contestualmente al riconoscimento del problema: prossimamente dovrebbe uscire un nuovo aggiornamento che non implichi la collaborazione dell'utente per aggirare la mancanza di spazio in WinRE.