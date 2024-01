Microsoft lancia il concorso che fa vincere una tuta spaziale

Organizzata con l'ESA, la competizione serve a promuovere il videogioco Starfield.

Se avete sempre desiderato avere e magari indossare una tuta spaziale ma non siete mai riusciti a diventare astronauti, Microsoft e l'ESA (l'Agenzia Spaziale Europea) possono venirvi in aiuto.

Lo scorso 6 settembre Bethesda Softworks ha rilasciato il videogioco Starfield, il cui tema - come si può intendere dal nome - è l'esplorazione nello spazio.

Ora Microsoft (che da qualche anno controllo Bethesda) s'è accordata con l'ESA per dare vita a un concorso teso a promuovere Starfield e incitare la creatività dei giocatori (e non solo), e che in palio, per l'appunto, una tuta spaziale disegnata dai concorrenti stessi.

Al concorso può partecipare chiunque risieda in uno dei Paesi in cui è disponibile il videogioco, tra i quali c'è anche l'Italia.

Le modalità, spiegate nel dettaglio sul sito ufficiale, sono piuttosto semplici: entro il 24 febbraio occorre disegnare una tuta spaziale usando qualsiasi tecnica disponibile, "manuale" o digitale, creando un file Pdf, Jpeg, Png o Ppt grande non più di 10 Mbyte.

Ci si può aiutare con il modello messo a disposizione da Microsoft ma non ci sono restrizioni particolari sull'aspetto che la tuta deve avere, salvo il fatto che maggiore sarà la coerenza con lo stile grafico di Starfield maggiori saranno anche i punti assegnati dai giudici che determineranno il vincitore.

Sono infatti tre i parametri che verranno valutati, ciascuno dei quali varrà 5 punti: la creatività, la praticità (qualora la tuta dovesse essere usata per davvero in un viaggio spaziale) e, come già dicevamo, la coerenza con l'estetica di Starfield.

Entro l'11 marzo il vincitore sarà quindi contattato via email e potrà festeggiare il premio, che si compone di quattro diverse parti: la tuta in questione, di cui verrà prodotto in un paio di mesi un esemplare indossabile (ma, chiaramente, non certificato per essere adoperato nello spazio); una Xbox Series X; un controller per Xbox in edizione speciale Starfield; un paio di cuffie Xbox, anche queste in edizione speciale Starfield.

Ci si aspetterebbe che anche il gioco sia incluso in tutto questo, ma al momento in cui scriviamo Microsoft non ne fa menzione.