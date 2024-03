Lenovo svela il portatile con schermo semitrasparente e IA

Consente di vedere il mondo circostante e riconosce gli oggetti.

Il Mobile World Congress di Barcellona ha aperto i battenti e, come sempre accade, ospita non soltanto prodotti che presto o tardi vedremo sul mercato, ma anche concept portati lì dalle aziende per saggiare le reazioni del pubblico.

Uno di questi concept è il ThinkBook Transparent Display Laptop, noto anche come Project Crystal, i cui nomi rivelano immediatamente la sua particolarà: è infatti dotato di un display semitrasparente.

Lo schermo da 17,3 pollici è infatti un display a microLED che offre una luminosità che può variare da 1.000 a 3.000 nit e consente di vedere ciò che sta dietro di esso, potendo raggiungere una trasparenza massima del 55% quando tutti i pixel sono spenti.

Secondo Lenovo, questa particolare caratteristica è ideale per gli artisti, che possono continuare a vedere il mondo che li circonda anche quando hanno gli occhi fissi sullo schermo.

La vocazione artistica del ThinkBook Transparent Display Laptop è confermata anche dalla parte inferiore del portatile dove, in luogo di una tradizionale tastiera, c'è una superficie sensibile al tocco che può riprodurre una tastiera virtuale oppure può essere adoperata come tavoletta grafica grazie allo stilo fornito in dotazione.

Non potevano poi mancare elementi di intelligenza artificiale: una videocamera posta sul lato posteriore del corpo del laptop consente di operare un riconoscimento automatico degli oggetti presenti nell'ambiente, al fine di applicazioni di realtà aumentata/mista.

Il display del prototipo offre una risoluzione tutto sommato limitata per gli standard odierni - 720p - ma già raggiungerla è stato impegnativo: Lenovo ha spiegato che soltanto l'adozione di un display a microLED ha consentito di ottenerla; se avesse scelto un pannello OLED avrebbe dovuto accontentarsi di 480p.

Qualora il ThinkBook Transparent Display Laptop dovesse arrivare sul mercato, Lenovo dovrà probabilmente trovare il modo di aumentare la risoluzione.

Al momento Tom Butler, direttore esecutivo della divisione che si occupa dei ThinkPad, ritiene che il passo dal prototipo al prodotto possa avvenire entro i prossimi cinque anni; la dimostrazione fatta oggi serve a stimolare idee e proposte negli utenti, per suggerirne applicazioni pratiche oltre a quelle già previste dall'azienda.