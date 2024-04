Microsoft, i nuovi laptop con Windows e ARM batteranno gli M3 di Apple

Promettono prestazioni e autonomia superiori, e pieno supporto all'emulazione delle app scritte per piattaforma Intel.

Sin da quando ha introdotto i chip Apple Silicon basati su architettura ARM, Apple ha dimostrato di essere in grado di realizzare dei MacBook che allo stesso tempo offrono prestazioni elevate e una lunga autonomia.

Nel mondo Windows, e particolarmente in accoppiata con le soluzioni Intel, è difficile trovare soluzioni equivalenti; anche le non troppo numerose proposte basate su Arm non si sono finora rivelate all'altezza di Apple.

Secondo quanto rivelato da fonti interne a The Verge, Microsoft conta però di ribaltare la situazione il prossimo mese durante l'evento che si terrà a Seattle per la presentazione degli AI PC.

In quell'occasione, infatti, dovrebbe fare la propria comparsa anche una nuova gamma di portatili con Windows ma basati su piattaforma ARM, con hardware fornito da Qualcomm: il processore Snapdragon X Elite in particolare (atteso nei prossimi mesi) dovrebbe finalmente colmare il divario sia in termini di prestazioni che in termini di autonomia c'è nei confronti dei portatili di Apple.

Microsoft sarebbe tanto convinta di avere finalmente una solida proposta tra le mani - sostengono le fonti - da avere in programma tutta una serie di dimostrazioni di quanto i suoi nuovi portatili potranno fare in termini di prestazioni pure del processore, di gestione degli algoritmi di IA e di emulazione delle app compilate per x64, arrivando a risultare più veloci degli M3 di Apple.

L'ultima funzionalità - l'emulazione delle applicazioni create per architettura Intel su archiettura ARM - è particolarmente importante per garantire il successo dei portatili ARM con Windows: poiché la maggior parte dei software è scritta per i processori Intel, un'efficiente emulazione consentirebbe agli utenti di non doversi preoccupare della compatibilità software e di poter continuare a usare i propri programmi preferiti.

Sapremo se tutte queste promesse diventeranno realtà il prossimo 20 maggio, quando gli AI PC si mostreranno al pubblico.