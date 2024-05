AMD, nuovi nomi per i processori Zen 5 con NPU

La presenza del supporto alle IA non potrebbe essere più evidente.

Meno di due anni fa, AMD rivoluzionò la nomenclatura dei propri processori, introducendo uno schema allo stesso tempo logico e non esattamente chiarissimo.

Come ha notato @harukaze5719, per il lancio dei processori per portatili basati su architettura Zen 5 e dotati di NPU, AMD ha studiato un'ulteriore modifica, dedotta dalle anticipazioni circa i nuovi VivoBook di Asus.

Il nuovo VivoBook S16, infatti, a quanto pare è dotato di una CPU AMD Ryzen AI 9 HX 170, dove la vera novità è l'indicazione AI, che sta per l'appunto a indicare la presenza di una NPU; la "classe" del processore è sempre indicata dal "nome" (Ryzen 9, in questo caso) e dalla sigla HX, mentre le informazioni circa la generazione e la fascia di mercato sono indicate dal numero (170).

Del processore in questione si sa che si tratta di un modello con 12 core e 24 thread, con una velocità massima di clock pari a 5,1 GHz, e fino a 36 Mbyte di cache.

Se lo schema verrà mantenuto, prepariamoci al debutto di Ryzen AI 3, Ryzen AI 5 e Ryzen AI 7: considerando come le funzionalità di IA si stanno facendo largo anche in Windows, i processori con NPU probabilmente nel prossimo futuro saranno sempre più diffusi.