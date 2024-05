Da MSI la prima scheda madre desktop con memorie CAMM2

La Z790 Project Zero Plus monta i connettori sul retro, per una gestione dei cavi più pulita.

Perché le memorie CAMM2 ottengano successo è necessario che i produttori di schede madri le sostengano e, se è vero che sono state create innanzitutto per i portatili, ciò non significa che un loro sbarco sui sistemi desktop sia da escludere.

La prima scheda madre desktop che supporta chip di memoria DDR 5 in formato CAMM2 in luogo dei tradizionali moduli DIMM è di MSI che, lavorando in collaborazione con Kingston, ha presentato la scheda madre Z790 Project Zero Plus.

Il contributo di Kingston consiste nel fatto che il prodotto di MSI è stato costruito per consentire l'installazione del modulo Fury Impact DDR5 CAMM2, prototipo di una futura offerta di Kingston per i sistemi desktop.

Il fatto che la Z790 faccia parte della serie Project Zero comporta inoltre che la scheda madre in questione offre un riposizionamento dei connettori, spostati sul retro della scheda stessa.

Ciò dovrebbe garantire un migliore raffreddamento dei componenti e una resa estetica superiore rispetto alle soluzioni tradizionali, posto naturalmente che anche il case supporti questa nuova disposizione.

Il post su X che annuncia la Z790 Project Zero Plus porta il tag Computex: c'è da aspettarsi quindi che la scheda sia in mostra all'evento, che si terrà il prossimo mese a Taipei.