IT Alert, nuovi test dal 25 giugno al 3 luglio

Nei prossimi giorni il sistema di allarme invierà messaggio di prova ai cellulari in Lombardia e in Friuli.

Immagine: IT Alert.

Cominceranno il 25 giugno in Lombardia e in Friuli-Venezia Giulia i nuovi test di IT Alert, il «sistema nazionale di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso».

In altre parole, quando capita qualche emergenza il sistema invia a tutti quanti si trovano nella zona interessata un messaggio sul telefono cellulare, con le informazioni necessarie per far fronte a quanto sta accadendo.

IT Alert è in funzione già dallo scorso febbraio, ma sono necessari degli ulteriori test per ottimizzarlo e garantirne il funzionamento. Di qui, la necessità delle prove dei prossimi giorni che, come accennavamo, iniziano il 25 giugno e si concluderanno il 3 luglio.

I messaggi di prova riguardano eventi specifici, ossia un rilevante incidente industriale («emissione, incendio o esplosione di grande entità») e il collasso di una grande diga («collasso dello sbarramento della struttura della diga o danni che causano il rilascio incontrollato di acqua»).

Le informazioni dettagliate sui test programmati si trovano sul sito ufficiale di IT Alert.