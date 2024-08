Deepfake in tempo reale con Deep-Live-Cam

Basta una foto per impersonare chiunque.

Immagine generata con DiffusionArt

Sono anni che si parla di deepfake e, com'era prevedibile, le tecnologie che consentono di crearli diventano non soltanto sempre più efficienti, ma anche sempre più alla portata di tutti.

L'ultima dimostrazione in questo senso viene da Deep-Live-Cam, un software disponibile gratuitamente su GitHub e non particolarmente difficile da installare e utilizzare.

A Deep-Live-Cam - in sviluppo da circa un anno - basta una sola foto dell'individuo che si vuole impersonare; è quindi in grado di applicarla su una trasmissione dal vivo proveniente per esempio da una webcam, regolando in tempo reale l'illuminazione, la posa e le espressioni facciali e creando così un'illusione, se non perfetta, molto buona.

Certo, il software non si occupa di alterare la voce né è in grado di riprodurre i gesti tipici della persona di cui si sta creando il deepfake, ma anche questi sono effetti non troppo difficili da raggiungere, specie se aiutati da altri programmi e da qualche abilità teatrale.

Sebbene, come già ricordavamo, i risultati non siano assolutamente perfetti, i potenziali usi illeciti di questa tecnologia sono certamente ben evidenti. O, come fa notare con un certo sarcasmo l'illustratore Corey Brickley, «È strano come tutte le più grandi innovazioni recenti in campo tecnologico si possano rubricare sotto la voce "Frode". Sarà bene ricordare di accordarsi con i propri genitori su delle parole d'ordine».