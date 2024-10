Da Apple uno smart display per la casa nel 2025

Montato su un braccio robotico, segue l'utente e gli offre tutte le funzioni della Apple Intelligence.

Immagine generata con DiffusionArt

macOS, iOS, iPadOS, tvOS e, dal 2025, homeOS, un nuovo sistema operativo - sicuramente parente dei precedenti - per una nuova serie di dispositivi che Apple dovrebbe lanciare nel corso del prossimo anno.

Stando alle indiscrezioni che circolano sempre più insistenti, l'anno prossimo Apple lancerà un nuovo apparecchio "per la casa": uno smart display, dotato dell'intelligenza artificiale Apple Intelligence, con il quale interagire.

L'idea è che questo apparecchio sia una sorta di assistente personale - un po' come Alexa - ma che, grazie alla presenza del display, possa essere ancora più utile, rispondendo alle richieste del proprietario per esempio mostrando risultati dal web, collegandosi alle telecamere di sorveglianza Wi-Fi, offrendo la possibilità di controllare i vari dispositivi di domotica o consentendo di effettuare chiamate via FaceTime.

Pare che la versione base - la prima che dovrebbe arrivare sul mercato - offra solo le funzionalità indispensabili, come FaceTime e il controllo delle apparecchiature smart.

Successivamente, però, dovrebbe apparire anche una versione avanzata, dal costo di circa 1.000 dollari, in cui il display è montato su un braccio robotico che gli consente di rivolgersi sempre verso l'utente e cambiare orientamento se richiesto.

Dal quartiere generale di Cupertino per ora non è arrivato alcun annuncio ufficiale, e quanto sappiamo deriva dalle voci di corridoio raccolte da Bloomberg; l'interesse di Apple sia per la IA che per i dispositivi di domotica non è certo un'invenzione e il lancio di dispositivi che soddisfino queste esigenze è certamente molto probabile.